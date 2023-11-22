Стратунова (Стратунова) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1984
Бракосочетание
16.04.2021
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.08.2023
Дочь: Гаранина Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Гаранин Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаранин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область