Стратунова (Стратунова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стратунова (Стратунова) Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1984

Отец: Стратунов Павел Николаевич

Мать: Стратунова Надежда Николаевна

Бракосочетание
16.04.2021

Муж: не указан

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.08.2023

Дочь: Гаранина Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Гаранин Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаранин Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаранин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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