Стратунова (Артеменко) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1953
Отец: Артеменко Николай
Бракосочетание
07.02.1981
Рождение ребёнка
24.06.1981
Дочь: Сухарева Ольга Павловна
Отец ребёнка: Стратунов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1984
Дочь: Стратунова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Стратунов Павел Николаевич
Место жительства
Неизвестно