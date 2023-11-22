Стратунова (Артеменко) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стратунова (Артеменко) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1953

Отец: Артеменко Николай

Мать: Артеменко Антонина Даниловна

Бракосочетание
07.02.1981

Муж: Стратунов Павел Николаевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
24.06.1981

Дочь: Сухарева Ольга Павловна

Отец ребёнка: Стратунов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
10.04.1984

Дочь: Стратунова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Стратунов Павел Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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