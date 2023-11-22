Сухарев Валентин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 17.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухарева Ольга Павловна
Рождение ребёнка
20.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухарева Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухарева Ольга Павловна
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область