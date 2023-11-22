Сухарев Валентин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Валентин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухарева Ольга Павловна

Рождение ребёнка
20.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухарева Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Ольга Павловна

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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