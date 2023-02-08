Москвина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквина Клавдия

Москвина Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

03.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москвина) Анна

Отец ребёнка: Москвин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Москвин Сергей

Рождение ребёнка
1908

Сын: Москвин Николай

Отец ребёнка: Москвин Сергей

Рождение ребёнка
19.11.1923

Дочь: Фролова (Москвина) Нина

Отец ребёнка: Москвин Сергей

Смерть
03.10.1946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.