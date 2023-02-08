Москвина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти03.10.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Москвина) Анна
Отец ребёнка: Москвин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Москвин Сергей
Рождение ребёнка
1908
Сын: Москвин Николай
Отец ребёнка: Москвин Сергей
Рождение ребёнка
19.11.1923
Дочь: Фролова (Москвина) Нина
Отец ребёнка: Москвин Сергей
Смерть
03.10.1946