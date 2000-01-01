Москвин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Москвин Сергей

Мать: Москвина Клавдия

Смерть
Неизвестно
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