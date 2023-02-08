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Москвин Сергей

Место рождения

деревня Загорье Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

1867

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Москвин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москвина) Анна

Мать ребёнка: Москвина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Москвина Клавдия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Москвин Николай

Мать ребёнка: Москвина Клавдия

Рождение ребёнка
19.11.1923

Дочь: Фролова (Москвина) Нина

Мать ребёнка: Москвина Клавдия

Смерть
1946

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