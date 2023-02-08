Москвин Сергей
Место рождениядеревня Загорье Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения1867
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Москвин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москвина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Москвина) Анна
Мать ребёнка: Москвина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Москвина Клавдия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Москвин Николай
Мать ребёнка: Москвина Клавдия
Рождение ребёнка
19.11.1923
Дочь: Фролова (Москвина) Нина
Мать ребёнка: Москвина Клавдия