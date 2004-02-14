Фролова (Москвина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Москвина) Нина

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Место рождения

деревня Загорье Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

19.11.1923

Дата смерти

14.02.2004

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1923

Отец: Москвин Сергей

Мать: Москвина Клавдия

Бракосочетание
1946

Муж: Фролов Николай

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай

Рождение ребёнка
19.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай

Смерть
14.02.2004
Похороны
Неизвестно

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