Фролова (Москвина) Нина
Место рождениядеревня Загорье Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения19.11.1923
Дата смерти14.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1923
Отец: Москвин Сергей
Мать: Москвина Клавдия
Бракосочетание
1946
Муж: Фролов Николай
Рождение ребёнка
07.01.1951
Рождение ребёнка
01.01.1953
Рождение ребёнка
19.05.1956
Смерть
14.02.2004
Похороны
Неизвестно