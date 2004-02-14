Фролов Николай
Место рождениядеревня Мыс Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения26.12.1918
Дата смерти04.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918
Отец: Фролов Иван
Мать: Фролова Лукерья
деревня Мыс Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
1946
Жена: Фролова Нина
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Филичева Ольга
Мать ребёнка: Фролова Нина
деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Фролов Сергей
Мать ребёнка: Фролова Нина
деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
19.05.1956
Сын: Фролов Павел
Мать ребёнка: Фролова Нина
деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Смерть
04.04.1989
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Горицы