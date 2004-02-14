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Фролов Николай

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Место рождения

деревня Мыс Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

26.12.1918

Дата смерти

04.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Лукерья

деревня Мыс Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
1946

Жена: Фролова Нина

Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Филичева Ольга

Мать ребёнка: Фролова Нина

деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Фролов Сергей

Мать ребёнка: Фролова Нина

деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
19.05.1956

Сын: Фролов Павел

Мать ребёнка: Фролова Нина

деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Смерть
04.04.1989
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Горицы
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