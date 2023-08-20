Хусаинов Гибадулла Хисматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Гибадулла Хисматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Хисмат

Мать: Хусаинова Марьямбика Каньябаевна

Рождение ребёнка
10.02.1958

Сын: Хусаинов Темеряр Гибадуллович

Мать ребёнка: Хусаинова Фахарниса Муллагалиевна

Рождение ребёнка
22.03.1964

Дочь: Хусаинова Гульниса Гибадулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Гульсира Гибадулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Фатых Гибадуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Карим Гибадуллович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Фахарниса Муллагалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Карима Гибадулловна

Мать ребёнка: Хусаинова Фахарниса Муллагалиевна

Смерть
Неизвестно
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