Хусаинов Гибадулла Хисматович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Хисмат
Рождение ребёнка
10.02.1958
Сын: Хусаинов Темеряр Гибадуллович
Мать ребёнка: Хусаинова Фахарниса Муллагалиевна
Рождение ребёнка
22.03.1964
Дочь: Хусаинова Гульниса Гибадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Гульсира Гибадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Фатых Гибадуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Карим Гибадуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Карима Гибадулловна
Мать ребёнка: Хусаинова Фахарниса Муллагалиевна
Смерть
Неизвестно