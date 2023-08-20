Хусаинова (Гайсина) Фахарниса Муллагалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти04.01.1984
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: Гайсин Муллагалий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1958
Сын: Хусаинов Темеряр Гибадуллович
Отец ребёнка: Хусаинов Гибадулла Хисматович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Карима Гибадулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Гибадулла Хисматович
Смерть
04.01.1984