Хусаинова (Гайсина) Фахарниса Муллагалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Гайсина) Фахарниса Муллагалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

04.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Гайсин Муллагалий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1958

Сын: Хусаинов Темеряр Гибадуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Гибадулла Хисматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Гибадулла Хисматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Карима Гибадулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Гибадулла Хисматович

Смерть
04.01.1984
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