Хусаинов Хисмат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинов Хисмат

Хусаинов Хисмат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хусаинов Мухарам Хисматович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Гульбустан Хисматовна

Мать ребёнка: Хусаинова Марьямбика Каньябаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Гибадулла Хисматович

Мать ребёнка: Хусаинова Марьямбика Каньябаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Ахмет Хисматович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close