Хусаинов Хисмат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хусаинов Мухарам Хисматович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Гульбустан Хисматовна
Мать ребёнка: Хусаинова Марьямбика Каньябаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Гибадулла Хисматович
Мать ребёнка: Хусаинова Марьямбика Каньябаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Ахмет Хисматович
Смерть
Неизвестно