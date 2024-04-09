Елисеев Евдоким Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Евдоким Павлович

Елисеев Евдоким Павлович

Место рождения

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884

Отец: Елисеев Павел Филиппович

Мать: Елисеева Акилина Сергеевна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Елисеев Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Елисеев Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елисеева Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Елисеева Юлиания Евдокимовна

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Ирина Агафоникова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close