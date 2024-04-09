Елисеев Евдоким Павлович
Место рождения
Дата рождения29.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Елисеев Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елисеева Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Елисеева Юлиания Евдокимовна
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Агафоникова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно