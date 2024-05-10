Елисеев Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения12.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857
Бракосочетание
08.11.1876
Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1884
Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
20.02.1889
Дочь: Дробышева Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.06.1891
Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна
Смерть
Неизвестно