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Елисеев Павел Филиппович

Место рождения

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857

Отец: Елисеев Филипп Яковлевич

Мать: Елисеева Гликерия Сергеевна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Елисеева Акилина Сергеевна

Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1884

Сын: Елисеев Евдоким Павлович

Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1889

Дочь: Дробышева Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.06.1891

Сын: Елисеев Иван Павлович

Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Сын: Елисеев Василий Павлович

Мать ребёнка: Елисеева Акилина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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