Дробышева (Елисеева) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышева (Елисеева) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1889

Отец: Елисеев Павел Филиппович

Мать: Елисеева Акилина Сергеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дробышева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дробышев Петр Иванович

Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Дробышев Семен Иванович

Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробышева Арина Ивановна

Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробышев Иван Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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