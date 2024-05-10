Дробышева (Елисеева) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1889
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дробышева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробышева Арина Ивановна
Отец ребёнка: Дробышев Иван Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно