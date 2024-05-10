Дробышев Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Дробышев Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дробышева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробышева Арина Ивановна
Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно