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Дробышев Иван Митрофанович

Место рождения

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Дробышев Митрофан Иванович

Мать: не указана

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дробышева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дробышев Петр Иванович

Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Дробышев Семен Иванович

Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробышева Арина Ивановна

Мать ребёнка: Дробышева Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дробышева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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