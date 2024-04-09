Елисеева (Дробышева) Ирина Агафоникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Дробышева) Ирина Агафоникова

Место рождения

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Дробышев Агафоник Иванович

Мать: Дробышева Наталья Петровна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Елисеев Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Елисеев Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елисеева Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Елисеева Юлиания Евдокимовна

Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Евдоким Павлович

Смерть
Неизвестно
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