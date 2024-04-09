Елисеева (Дробышева) Ирина Агафоникова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Елисеев Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елисеева Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Елисеева Юлиания Евдокимовна
Отец ребёнка: Елисеев Евдоким Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно