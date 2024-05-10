Елисеев Петр Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Петр Евдокимович

Елисеев Петр Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Елисеев Евдоким Павлович

Мать: Елисеева Ирина Агафоникова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Николай Петрович

Мать ребёнка: Елисеева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Олег Петрович

Мать ребёнка: Елисеева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Валентин Петрович

Мать ребёнка: Елисеева Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close