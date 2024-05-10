Елисеев Петр Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елисеева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елисеева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Валентин Петрович
Мать ребёнка: Елисеева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно