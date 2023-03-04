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Сухих Григорий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Сухих Ефрем Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Матрона Петрова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737

Сын: Сухих Корнило Григорьевич

Мать ребёнка: Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сухих Савин Григорьевич

Мать ребёнка: Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова

Рождение ребёнка
25.02.1749 ст.

Сын: Сухих Тарас Григорьевич

Мать ребёнка: Сухих Матрона Петрова

Смерть
1799

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