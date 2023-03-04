Сухих Григорий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Сухих Ефрем Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Матрона Петрова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737
Сын: Сухих Корнило Григорьевич
Мать ребёнка: Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова
Рождение ребёнка
25.02.1749 ст.
Мать ребёнка: Сухих Матрона Петрова
Смерть
1799