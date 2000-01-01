Сухих Савин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Сухих Григорий Ефремович
Мать: Сухих Настаси Обросимова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сухих Иван Савинович
Мать ребёнка: Сухих Анна Петрова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зиновия Савинова
Мать ребёнка: Сухих Анна Петрова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Сухих Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Анна Петрова
Смерть
После 1782