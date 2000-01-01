Сухих Савин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Савин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сухих Григорий Ефремович

Мать: Сухих Настаси Обросимова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сухих Иван Савинович

Мать ребёнка: Сухих Анна Петрова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зиновия Савинова

Мать ребёнка: Сухих Анна Петрова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Сухих Андрей Савинович

Мать ребёнка: Сухих Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Анна Петрова

Смерть
После 1782
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