Сухих Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Анна Петрова

Сухих Анна Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сухих Иван Савинович

Отец ребёнка: Сухих Савин Григорьевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зиновия Савинова

Отец ребёнка: Сухих Савин Григорьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Сухих Андрей Савинович

Отец ребёнка: Сухих Савин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Савин Григорьевич

Смерть
После 1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close