Сухих Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сухих Иван Савинович
Отец ребёнка: Сухих Савин Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зиновия Савинова
Отец ребёнка: Сухих Савин Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Сухих Савин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1791