Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737

Сын: Сухих Корнило Григорьевич

Отец ребёнка: Сухих Григорий Ефремович

Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сухих Савин Григорьевич

Отец ребёнка: Сухих Григорий Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Григорий Ефремович

Смерть
После 1763