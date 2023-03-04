Сухих (Рухляева) Настаси Обросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Сухих Корнило Григорьевич
Отец ребёнка: Сухих Григорий Ефремович
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Сухих Григорий Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763