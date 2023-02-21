Сухих Корнило Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Корнило Григорьевич

Сухих Корнило Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Сухих Григорий Ефремович

Мать: Сухих Настаси Обросимова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фёкла Корнилова

Мать ребёнка: Сухих Дарья Осипова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акилина Корнилова

Мать ребёнка: Сухих Дарья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Дарья Осипова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close