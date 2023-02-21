Сухих Корнило Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Сухих Григорий Ефремович
Мать: Сухих Настаси Обросимова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фёкла Корнилова
Мать ребёнка: Сухих Дарья Осипова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акилина Корнилова
Мать ребёнка: Сухих Дарья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Дарья Осипова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810