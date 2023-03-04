Сухих (Фомина) Дарья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Фомина) Дарья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фёкла Корнилова

Отец ребёнка: Сухих Корнило Григорьевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акилина Корнилова

Отец ребёнка: Сухих Корнило Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Корнило Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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