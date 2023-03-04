Сухих (Фомина) Дарья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фёкла Корнилова
Отец ребёнка: Сухих Корнило Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акилина Корнилова
Отец ребёнка: Сухих Корнило Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791