Бабурин (Иорданский) Дмитрий Леонидович
Место рождения
Дата рождения02.04.1928
Дата смерти09.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928
При рождении был Иорданским, и бабушка записана как Иорданская Анна Сергеевна. Документов о смене фамилии нет.
Бракосочетание
28.01.1956
Жена: Бабурина Галина
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабурина Галина
Рождение ребёнка
24.04.1961
Дочь: Бабурина Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Бабурина Галина
Смерть
09.12.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2009