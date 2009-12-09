Бабурин (Иорданский) Дмитрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурин (Иорданский) Дмитрий Леонидович

Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.04.1928

Дата смерти

09.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928

Отец: Иорданский Леонид Васильевич

Мать: Бабурина Анна Сергеевна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
При рождении был Иорданским, и бабушка записана как Иорданская Анна Сергеевна. Документов о смене фамилии нет.
Бракосочетание
28.01.1956

Жена: Бабурина Галина

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабурина Галина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1961

Дочь: Бабурина Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Бабурина Галина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.12.2009
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2009
Москва, город федерального значения Москва
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