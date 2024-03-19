Бабурина (Бабурина) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1896
Дата смерти26.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1896
Место жительства
1905
Переезд из Ковернина в Макарьев
Образование
С 1907 по 1914
7 классов Макарьевской женской гимназии
Образование
1915
Иваново, Иваново, Ивановская область
Иваново-Вознесенская женская гимназия: 8 класс и пересдача предметов по программе мужской гимназии для поступления в университет.
Образование
С 1916 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанский университет, медицинский факультет.
Бракосочетание
08.09.1927
После брака бабушка стала Иорданской и по документам фамилию не меняла.
Рождение ребёнка
02.04.1928
Сын: Бабурин (Иорданский) Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Иорданский Леонид Васильевич
При рождении был Иорданским, и бабушка записана как Иорданская Анна Сергеевна. Документов о смене фамилии нет.
Рождение ребёнка
14.05.1930
Сын: Бабурин (Иорданский) Борис Леонидович
Отец ребёнка: Иорданский Леонид Васильевич
Ратислово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Документов о смене фамилии нет.
Работа или профессия
С 23.05.1939 по 08.02.1945
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Врач, зав. родильным отделением Загорской больницы
Работа или профессия
С 10.12.1945 по 01.01.1961
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Работа в родильном отделении Одинцовской больницы
Место жительства
1984
Переезд из Одинцова в Москву к сыну
Смерть
26.05.1989
Похороны
Неизвестно