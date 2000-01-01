рабочий посёлок Ковернино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ковернино

Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 263, 272, 278, 287, 294, 295, 296. Издание досту Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Макарьевской уезд
7278Ковернино, с.при р. Узоле.105станов. кварт.98264319Церквей православных 2. Ковернинское волостное правление. Ярмарок 3. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Ковернинская волость
872. Коверино, село бывшее удельное, при реке Узоле, дворов 156, жителей 670, становая квартира, волостное правление (уездный город в 105 верстах), 2 церкви православных, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Ковернинская волость
село Ковернино160138373922998623671691340516

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Ковернинская волость
Ковернино с., ш. б. я. птс.рч. УзолаСок.-Ю.-Сем.-Мк.105284127948661310993 кож. з., 10 сапож. м., 8 куз., 2 кирпич. з.По сбору грибов и ягод 1779 чел., мочальным промыслом занимается 868 челов., извозом 629 челов., сельско-хозяйственных рабочих 428 чел., портных 338 чел., пильщиков 250, Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Ковернинская волость
Ковернино село285Ковернинск. 1526Ковернин.65100

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ковернинский район
9336Ковернинораб.посёлок57°07'43°48'O-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Ковернино
22634151051рп Ковернинорабочий поселок

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