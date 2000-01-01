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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 263, 272, 278, 287, 294, 295, 296. Издание досту Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7278Ковернино, с.при р. Узоле.105станов. кварт.98264319Церквей православных 2. Ковернинское волостное правление. Ярмарок 3. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
872. Коверино, село бывшее удельное, при реке Узоле, дворов 156, жителей 670, становая квартира, волостное правление (уездный город в 105 верстах), 2 церкви православных, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ковернино160138373922998623671691340516
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ковернино с., ш. б. я. птс.рч. УзолаСок.-Ю.-Сем.-Мк.105284127948661310993 кож. з., 10 сапож. м., 8 куз., 2 кирпич. з.По сбору грибов и ягод 1779 чел., мочальным промыслом занимается 868 челов., извозом 629 челов., сельско-хозяйственных рабочих 428 чел., портных 338 чел., пильщиков 250, Показать все
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Ковернино село285Ковернинск. 1526Ковернин.——65100
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9336Ковернинораб.посёлок57°07'43°48'O-38-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Ковернино
22634151051рп Ковернинорабочий поселок