Бабурина (Тормозова) Галина
Место рождения
Дата рождения25.02.1929
Дата смерти20.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1929
Бракосочетание
28.01.1956
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабурин Дмитрий Леонидович
Рождение ребёнка
24.04.1961
Дочь: Бабурина Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Бабурин Дмитрий Леонидович
Смерть
20.11.1992
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно