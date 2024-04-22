Бабурина (Тормозова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Тормозова) Галина

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.1929

Дата смерти

20.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1929

Отец: Тормозов Яков Григорьевич

Мать: Сасина Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.01.1956

Муж: Бабурин Дмитрий Леонидович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабурин Дмитрий Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1961

Дочь: Бабурина Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Бабурин Дмитрий Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.11.1992
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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