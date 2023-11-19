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Тормозов Яков Григорьевич

Место рождения

Владимирская обл., ст. Петушки, д. Кибирево

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1929

Дочь: Бабурина (Тормозова) Галина

Мать ребёнка: Сасина (Сасина) Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне

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