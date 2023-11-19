Тормозов Яков Григорьевич
Место рожденияВладимирская обл., ст. Петушки, д. Кибирево
Дата рождения1902
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1929
Дочь: Бабурина (Тормозова) Галина
Мать ребёнка: Сасина (Сасина) Александра Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне