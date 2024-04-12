Бесчастнова (Зарубина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.08.1909
Дата смерти1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909
Отец: Зарубин Иван
Бракосочетание
03.12.1936
Рождение ребёнка
04.03.1947
Сын: Бесчастнов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич
Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесчастнова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич
Смерть
1998
Никольское, Пехорская волость, Московский уезд