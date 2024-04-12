Бесчастнова (Зарубина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесчастнова (Зарубина) Мария Ивановна

Место рождения

Гольяново, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

05.08.1909

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909

Отец: Зарубин Иван

Мать: не указана

Гольяново, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
03.12.1936

Муж: Бесчастнов Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
04.03.1947

Сын: Бесчастнов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич

Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесчастнова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бесчастнов Михаил Терентьевич

Смерть
1998
Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
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