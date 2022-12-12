село Никольское-Трубецкое, село Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Никольское-Трубецкое

Пехорская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Пехорская волость
95. Никольско-Трубецкое, село бывшее владельческое, при речке Никольской, дворов 54, жителей 371, церковь православная, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Пехорская волость
Село Никольское-Трубецкое17Московско-Нижегородская железная дорога, платформа Салтыковка. 6Квартира урядника, земское училище, церковно-приходска школа, фабрика Балашинской Мануфактуры и при ней больница.
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