Никольское-Трубецкое
Пехорская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
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Список важнейших селений
95. Никольско-Трубецкое, село бывшее владельческое, при речке Никольской, дворов 54, жителей 371, церковь православная, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Никольское-Трубецкое172½Московско-Нижегородская железная дорога, платформа Салтыковка. 6—Квартира урядника, земское училище, церковно-приходска школа, фабрика Балашинской Мануфактуры и при ней больница.