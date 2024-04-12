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Бесчастнов Михаил Терентьевич

Место рождения

Никольское, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

28.09.1909

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909

Отец: Безсчастнов Терентий Терентьевич

Мать: Безсчастнова Ирина Романовна

Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
03.12.1936

Жена: Бесчастнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1947

Сын: Бесчастнов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна

Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесчастнова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна

Смерть
1982
Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
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