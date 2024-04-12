Бесчастнов Михаил Терентьевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1909
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909
Бракосочетание
03.12.1936
Рождение ребёнка
04.03.1947
Сын: Бесчастнов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна
Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесчастнова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бесчастнова Мария Ивановна
Смерть
1982