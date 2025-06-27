Вяриев Василий Егоров
мужской, родился 03.03.1835, Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
умер Неизвестно
ОтецВяриев Егор Ефимов1805 г.р.
МатьУлита Тимофеева1812 г.р.
Дети
Анна Васильева08.09.1858 г.р.
Иван Васильев06.09.1859 г.р.Показать еще 2
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Рождение
03.03.1835
Отец: Вяриев Егор Ефимов
Мать: Улита Тимофеева
Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.09.1858
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Федотья Егорова
Рождение ребёнка
06.09.1859
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Федотья Егорова
Рождение ребёнка
21.04.1861
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Федотья Егорова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Федотья Егорова
Смерть
Неизвестно