Вяриев Василий Егоров 03.03.1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Вяриев Василий Егоров

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 03.03.1835, Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

умер Неизвестно

Отец
Вяриев Егор Ефимов1805 г.р.
Мать
Улита Тимофеева1812 г.р.
Дети
Анна Васильева08.09.1858 г.р.
Иван Васильев06.09.1859 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1835

Отец: Вяриев Егор Ефимов

Мать: Улита Тимофеева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
08.09.1858

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Федотья Егорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
06.09.1859

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Федотья Егорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
21.04.1861

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Федотья Егорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Федотья Егорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.