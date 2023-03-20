Вяриев Егор Ефимов
мужской, родился 1805
умер Неизвестно
ОтецВяроев Ефим Федоров1776 г.р.
МатьЕфросинья Макарова1778 г.р.
Супруги
Улита Тимофеева1812 г.р.
Матрена Федорова1820 г.р.
Дети
Вяриев Василий Егоров03.03.1835 г.р.
Иван Егоров22.01.1836 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1805
Отец: Вяроев Ефим Федоров
Мать: Ефросинья Макарова
Бракосочетание
13.06.1834
Жена: Улита Тимофеева
Рождение ребёнка
03.03.1835
Мать ребёнка: Улита Тимофеева
Рождение ребёнка
22.01.1836
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Улита Тимофеева
Бракосочетание
21.01.1845
Жена: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
04.11.1845
Дочь: Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
15.04.1847
Сын: Федор Егоров
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
08.07.1848
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
02.07.1849
Сын: Филипп Егоров
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
20.02.1852
Сын: Тимофей Егоров
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
01.08.1858
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Смерть
Неизвестно