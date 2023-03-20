Вяриев Егор Ефимов 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Вяриев Егор Ефимов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1805

умер Неизвестно

Отец
Вяроев Ефим Федоров1776 г.р.
Мать
Ефросинья Макарова1778 г.р.
Супруги
Улита Тимофеева1812 г.р.
Матрена Федорова1820 г.р.
Дети
Вяриев Василий Егоров03.03.1835 г.р.
Иван Егоров22.01.1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Вяроев Ефим Федоров

Мать: Ефросинья Макарова

Бракосочетание
13.06.1834

Жена: Улита Тимофеева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Метрическая книга 1835 г.

Рождение ребёнка
03.03.1835

Сын: Вяриев Василий Егоров

Мать ребёнка: Улита Тимофеева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Улита Тимофеева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Бракосочетание
21.01.1845

Жена: Матрена Федорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Метрическая книга 1845 г.

Рождение ребёнка
04.11.1845

Дочь: Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
15.04.1847

Сын: Федор Егоров

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
08.07.1848

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
02.07.1849

Сын: Филипп Егоров

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Смерть
Неизвестно

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