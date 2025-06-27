Федотья Егорова
женский, родилась Около 1839
умерла Неизвестно
Дети
Анна Васильева08.09.1858 г.р.
Иван Васильев06.09.1859 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1858
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров
Рождение ребёнка
06.09.1859
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров
Рождение ребёнка
21.04.1861
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров
Смерть
Неизвестно