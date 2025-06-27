Федотья Егорова Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Федотья Егорова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась Около 1839

умерла Неизвестно

Дети
Анна Васильева08.09.1858 г.р.
Иван Васильев06.09.1859 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1858

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
06.09.1859

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
21.04.1861

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Вяриев Василий Егоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.