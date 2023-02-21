Пузырев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1941
Дата смерти09.12.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941
Рождение ребёнка
15.10.1963
Сын: Пузырев Геннадий Владимирович
Рождение ребёнка
19.04.1967
Дочь: Пузырева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Между 31.01.1970 и Неизвестно
Сын: Пузырев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Пузырева Надежда Дмитриевна
г.Шу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1979