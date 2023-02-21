Пузырев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырев Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1941

Дата смерти

09.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941

Отец: Пузырев Василий Михайлович

Мать: Пузырева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1963

Сын: Пузырев Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1967

Дочь: Пузырева Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 31.01.1970 и Неизвестно

Сын: Пузырев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Пузырева Надежда Дмитриевна

г.Шу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузырева Надежда Дмитриевна

Смерть
09.12.1979
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