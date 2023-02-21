Пузырев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Пузырев Михаил
Рождение ребёнка
17.02.1941
Сын: Пузырев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна
Смерть
1976