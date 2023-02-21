Пузырев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырев Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Пузырев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1941

Сын: Пузырев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Ивановна

Смерть
1976
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