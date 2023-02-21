Пузырева (Сикорская) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева (Сикорская) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сикорский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1941

Сын: Пузырев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович

Смерть
1986
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