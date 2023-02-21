Пузырева (Сикорская) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сикорский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1941
Сын: Пузырев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пузырев Василий Михайлович
Смерть
1986