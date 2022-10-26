Пузырев Владимир Владимирович
Место рожденияг.Шу
Дата рожденияМежду 31.01.1970 и Неизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 31.01.1970 и Неизвестно
г.Шу
Бракосочетание
Между 03.08.1991 и Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1992
Сын: Пузырев Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1998
Дочь: Пузырева Дарья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно