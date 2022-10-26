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Пузырев Владимир Владимирович

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Место рождения

г.Шу

Дата рождения

Между 31.01.1970 и Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 31.01.1970 и Неизвестно

Отец: Пузырев Владимир Васильевич

Мать: Пузырева Надежда Дмитриевна

г.Шу
Бракосочетание
Между 03.08.1991 и Неизвестно

Жена: Пузырева Галина Викторовна

Рождение ребёнка
05.11.1992

Сын: Пузырев Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1998

Дочь: Пузырева Дарья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузырева Галина Викторовна

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