Генин Анатолий (Израиль) Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Генин Мордух Юдович
Мать: Генина Стерна Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полевина Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Генина Нина Исаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Генина Нина Исаковна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно