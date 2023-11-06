Генин Анатолий (Израиль) Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генин Анатолий (Израиль) Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Генин Мордух Юдович

Мать: Генина Стерна Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полевина Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Генина Нина Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генин Марк Анатольевич

Мать ребёнка: Генина Нина Исаковна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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