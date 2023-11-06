Генина (Гуревич) Нина Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуревич Исак Яковлевич
Мать: Гуревич Фаня Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полевина Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Генин Анатолий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Генин Анатолий Маркович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно