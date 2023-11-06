Генина (Гуревич) Нина Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генина (Гуревич) Нина Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуревич Исак Яковлевич

Мать: Гуревич Фаня Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полевина Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Генин Анатолий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генин Марк Анатольевич

Отец ребёнка: Генин Анатолий Маркович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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