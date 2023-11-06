Гуревич (Стрельцина) Фаня Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Орлова Галина Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исак Яковлевич
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Гуревич Исак Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Генина Нина Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исак Яковлевич
Смерть
Неизвестно