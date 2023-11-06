Гуревич (Стрельцина) Фаня Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Стрельцина) Фаня Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельцин Борис Наумович

Мать: Стрельцина Перла Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Орлова Галина Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исак Яковлевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Гуревич Яков Исакович

Отец ребёнка: Гуревич Исак Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Генина Нина Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исак Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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