Генина (Фрейдсон) Стерна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фрейдсон Нохим
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Генина Раиса Мордуховна
Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович
Смерть
Неизвестно