Генина (Фрейдсон) Стерна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генина (Фрейдсон) Стерна Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фрейдсон Нохим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Генин Рувим Мордухович

Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Генин Анатолий Маркович

Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Генин Самуил Мордухович

Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Генина Раиса Мордуховна

Отец ребёнка: Генин Мордух Юдович

Смерть
Неизвестно
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