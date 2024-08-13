Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч

Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Сидоркин Иона Филиппович

Мать: Сидорова Сидоркина (Платошкина) Агафья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
10.02.1904 ст.

Дочь: (Сидорова Сидоркина) Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Крестная - солдатская девица Татьяна Ионовна Сидоркина
Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.

Сын: Сидоров Сидоркин Семен Емельянович

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Крестная - девица Анастасия Ивановна Сидорова
Рождение ребёнка
02.05.1912

Дочь: (Сидорова) Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Крестная - девица Анастасия Ивановна Сидорова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.