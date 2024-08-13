Сидорова Сидоркина (Платошкина) Агафья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч
Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Иона Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1878 ст.
Дочь: (Сидорова Сидоркина) Софья Ионовна
Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Иона Филиппович
Крестный - Артемий Герасимович Платошкин
Смерть
Неизвестно