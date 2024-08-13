Сидорова Сидоркина (Платошкина) Агафья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Сидоркина (Платошкина) Агафья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч

Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Иона Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Сидоркин Иона Филиппович

Рождение ребёнка
16.09.1878 ст.

Дочь: (Сидорова Сидоркина) Софья Ионовна

Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Иона Филиппович

Крестный - Артемий Герасимович Платошкин
Смерть
Неизвестно

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