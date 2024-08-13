Сидорова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1904 ст.
Дочь: (Сидорова Сидоркина) Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч
Крестная - солдатская девица Татьяна Ионовна Сидоркина
Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.
Сын: Сидоров Сидоркин Семен Емельянович
Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч
Крестная - девица Анастасия Ивановна Сидорова
Рождение ребёнка
02.05.1912
Дочь: (Сидорова) Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч
Крестная - девица Анастасия Ивановна Сидорова
Смерть
Неизвестно