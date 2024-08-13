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Сидорова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч

Рождение ребёнка
10.02.1904 ст.

Дочь: (Сидорова Сидоркина) Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Крестная - солдатская девица Татьяна Ионовна Сидоркина
Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.

Сын: Сидоров Сидоркин Семен Емельянович

Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Крестная - девица Анастасия Ивановна Сидорова
Рождение ребёнка
02.05.1912

Дочь: (Сидорова) Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Сидоров Сидоркин Емельян Аверьян Ионовоч

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Крестная - девица Анастасия Ивановна Сидорова
Смерть
Неизвестно

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