село Ира, село Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ира

город Кумертау, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Мелеузовская волость
11Ира, д. при реч. Борзе, почт. трак., зем. шк., х.-з. маг., вин. и 2 бак. лав.831228810151042Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, город республиканского значения Кумертау
524667Ирасело52°51'00"55°56'00"N-40-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, город Кумертау
80723000111с Ирасело
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