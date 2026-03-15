Егоров Евграф Маркелович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Егоров Евграф Маркелович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Егоров МаркелНеизвестно г.р.
Супруги
Салманова Параскева Фокеева1835 г.р.
Дети
Егоров Андрей Евграфович16.08.1863 г.р.
Егоров Иван Евграфович21.09.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Маркел

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
До 1863

Жена: Салманова Параскева Фокеева

Рождение ребёнка
16.08.1863

Сын: Егоров Андрей Евграфович

Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.09.1867

Сын: Егоров Иван Евграфович

Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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