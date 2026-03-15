Егоров Евграф Маркелович
мужской, родился Неизвестно, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецЕгоров МаркелНеизвестно г.р.
Супруги
Салманова Параскева Фокеева1835 г.р.
Дети
Егоров Андрей Евграфович16.08.1863 г.р.
Егоров Иван Евграфович21.09.1867 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Маркел
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
16.08.1863
Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева
Рождение ребёнка
21.09.1867
Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева
Смерть
Неизвестно