Егоров Андрей Евграфович
мужской, родился 16.08.1863, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецЕгоров Евграф МаркеловичНеизвестно г.р.
МатьСалманова Параскева Фокеева1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1863
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно