Егоров Андрей Евграфович 16.08.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Егоров Андрей Евграфович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 16.08.1863, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Егоров Евграф МаркеловичНеизвестно г.р.
Мать
Салманова Параскева Фокеева1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1863

Отец: Егоров Евграф Маркелович

Мать: Салманова Параскева Фокеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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