Салманова Параскева Фокеева
женский, родилась 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Егоров Евграф МаркеловичНеизвестно г.р.
Салманов Алексей Иванович17.03.1834 ст. г.р.
Дети
Егоров Андрей Евграфович16.08.1863 г.р.
Егоров Иван Евграфович21.09.1867 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
16.08.1863
Отец ребёнка: Егоров Евграф Маркелович
Рождение ребёнка
21.09.1867
Отец ребёнка: Егоров Евграф Маркелович
Бракосочетание
12.10.1878
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: (Салманова) Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: (Салманова) Агапия Алексеева
Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1883 ст.
Сын: Салманов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1887 ст.
Дочь: (Салманова) Агапия Алексеева
Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно