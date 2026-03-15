Салманова Параскева Фокеева 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Салманова Параскева Фокеева

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Егоров Евграф МаркеловичНеизвестно г.р.
Салманов Алексей Иванович17.03.1834 ст. г.р.
Дети
Егоров Андрей Евграфович16.08.1863 г.р.
Егоров Иван Евграфович21.09.1867 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1863

Муж: Егоров Евграф Маркелович

Рождение ребёнка
16.08.1863

Сын: Егоров Андрей Евграфович

Отец ребёнка: Егоров Евграф Маркелович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.09.1867

Сын: Егоров Иван Евграфович

Отец ребёнка: Егоров Евграф Маркелович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
12.10.1878

Муж: Салманов Алексей Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: (Салманова) Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: (Салманова) Агапия Алексеева

Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.04.1883 ст.

Сын: Салманов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.04.1887 ст.

Дочь: (Салманова) Агапия Алексеева

Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.