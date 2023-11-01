Пыжев Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Пыжев Иван Карпович
Мать: Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжев) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Пыжев Василий Ильич
Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Пыжева) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пыжев Иван Ильич
Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пыжев Яков Ильич
Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пыжев Николай Ильич
Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна
Смерть
1855
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пыжева) Анна Ильинична
Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна