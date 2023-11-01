Пыжев Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пыжев Иван Карпович

Мать: Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжев) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пыжев Василий Ильич

Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Пыжева) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пыжев Иван Ильич

Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Яков Ильич

Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пыжев Николай Ильич

Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

Смерть
1855
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пыжева) Анна Ильинична

Мать ребёнка: (Пыжева) Татьяна Дитриевна

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